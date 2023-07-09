العربيد: مواصلة إطلاق الحملات للعملاء يعزز تجربتهم المصرفية ويرسخ ريادة «بيتك» في مجال البطاقات



ضمن إطار الاهتمام بالعملاء ومنحهم مميزات فريدة وتعزيز تجربتهم المصرفية، أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة الصيف لبطاقات «بيتك فيزا» تحت شعار «بطاقتك.. بوابة أحلامك» والتي تؤهل 15 عميلا للفوز برحلة من الأحلام عبر 3 سحوبات ستتم خلال فترة الحملة.



وسيحصل كل فائز على باقة سفر متكاملة تتضمن:



رحلة ذهاب وعودة على درجة (رجال الأعمال) أو ما يعادلها للرحلات الدولية للوجهة المختارة، وإقامة في فندق (5 نجوم) أو ما يعادله في المستوى، واصطحاب مرافق واحد، والاستقبال والمواصلات من وإلى المطار، ومبلغ نقدي 2000 دينار لمصروفات السفر، وأنشطة متنوعة خلال فترة الرحلة (متوافرة في بعض الوجهات).



ويتيح «بيتك» الفرصة للفائزين لاختيار ما يناسبهم من الوجهات الـ 9 المتاحة، وهي: اليابان، الهند (دلهي، جايبور، أودايبور، مومباي)، أميركا والمكسيك وكوبا (نيويورك، كنكون، هافانا، ميامي)، إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند (بالي، سنغافورة، كاسموي، بانكوك)، المالديف، إنجلترا (مانشستر، لندن)، جنوب أفريقيا (جوهانسبيرغ، حديقة غروجر الوطنية، كيب تاون)، مصر (الاسكندرية، شرم الشيخ)، النمسا وسويسرا (زيوريخ، سان موريتز، جنيف).



وأوضح المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، أن الحملة مستمرة حتى يوم الـ 18 من سبتمبر المقبل، والفرصة متاحة أمام جميع عملاء «بيتك» حاملي بطاقة «فيزا» السحب الآلي، الائتمانية أو مسبقة الدفع للدخول في السحوبات مقابل كل عملية شرائية تتم بقيمة دينار وأكثر.



وأشار العربيد إلى أن العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» الائتمانية أو مسبقة الدفع سيحصل على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 د.ك من عمليات الشراء المحلية، أو التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية بالدينار الكويتي، بينما سيحصل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 دينار من العمليات الشرائية التي تتم خارج الكويت، أو التي تتم عن طريق المواقع الإلكترونية بالعملات الأجنبية.



ولفت العربيد الى أن العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» السحب الآلي مخول للدخول بالسحب من خلال عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع خارج الكويت فقط، أو من خلال المواقع الإلكترونية بالعملات الأجنبية.



وشدد العربيد على حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع «فيزا» والشركاء لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لذلك من مردود إيجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة.