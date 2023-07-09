هادي العنزي



باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تدريباته مساء أمس على ملعب نادي الساحل، وذلك كمرحلة أولى للتحضير لمنافسات دوري زين للدرجة الممتازة، الذي ينطلق 24 أغسطس المقبل.



وسوف يغادر «الأشاوس» في الأول من أغسطس المقبل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين، ويتوقع أن يلعب الفريق خلال الفترة المقبلة ما لا يقل عن 4 مباريات ودية، بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب، وصولا للجاهزية الفنية، والبدنية المطلوبة.



وفي سياق متصل، واصل الجهاز الإداري تعاقداته المحلية، حيث جدد التعاقد مع اللاعبين أحمد غازي، ومحسن العجمي، فيما تعاقد مع الحارسين أحمد عادي وفواز الدوسري لحراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل، وقد أغلق ملف المحترفين الأجانب، بعد أن تم تجديد التعاقد مع البرازيليين لويز فرناندو، وفيتور دا سيلفا، وجوليو سيزار، وكذلك التوقيع مع المهاجم البرازيلي الجديد وليام باروس.