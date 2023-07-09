الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن نادي الريان القطري، عن تعاقده مع المحترف البرازيلي لنادي ليون الفرنسي تياغو مينديز (31 عاما) لمدة موسمين، ليكون أولى صفقات النادي القطري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وكان الريان أعلن في وقت سابق رحيل الإيفواري يوهان بولي الذي انتقل إلى الغرافة هذا الصيف، وكذلك غادر الفرنسي ستيفن نزونزي، والتشيلي جيسون فارجاس ولم يتضح بعد موقف الياباني شوغو تانيغوتشي، في المقابل تتجه النية للإبقاء على المغربي سفيان بوفال لقيادة محترفي الفريق في الموسم الجديد.



على مستوى اللاعبين المواطنين، وجهت إدارة نادي الريان شكرها إلى الثلاثي دامي تراوري وأحمد عبدالمقصود وموفق عوض، وتمنت لهم التوفيق خلال مشوارهم القادم.



ومن المقرر أن يخوض الريان معسكرا أوروبيا في النمسا خلال الفترة من 17 يوليو حتى 7 أغسطس المقبل.



وعلى صعيد الصفقات، انضم الجزائري أندي ديلور، إلى صفوف نادي أم صلال بعقد لمدة موسمين، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح.



وكان نادي أم صلال أعلن سابقا تعاقده مع المغربي أسامة طنان لاعب إن إي سي الهولندي، والهولندي كينجي جوري.



ومن المنتظر أن تغادر بعثة أم صلال، إلى مدينة «إزميت» التركية لإقامة معسكر خلال الفترة من 20 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل.



وكشف نادي الوكرة عن خوض مباراة ودية مع فريق لاس بالماس الإسباني، يوم 22 يوليو الجاري، وذلك ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في المركز التدريبي بمدينة ماربيا الإسبانية خلال الفترة من 16 إلى 31 يوليو الجاري.



ويضم الوكرة 7 محترفين حاليا، وهم: المصري حمدي فتحي، والجزائري محمد بن يطو، والأنغولي جاسينتو مووندو دالا، والبرازيلي لوكاس مينديز، والأسترالي ترنت ساينسبري، وكل من اللاعبين تحت 21 عاما، المغربي أيوب عسال، والأردني عمر صلاح.



هذا، وتعاقد نادي الغرافة مع حارس مرمى نادي السيلية الهابط إلى الدرجة الثانية كلود أمين لمدة موسم واحد، يأتي ذلك في إطار تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.