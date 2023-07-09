واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، نجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بحسمه قمة المخضرمين أمام السويسري ستان فافرينكا في صالحه 6-3 و6-1 و7-6 (7-5) وتأهل إلى ثمن النهائي، فيما عانت الپولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا لبلوغ الدور ذاته.



وعلق ديوكوفيتش: «كان الأمر جيدا بالنسبة لي في أول مجموعتين ثم رفع مستواه في الثالثة في وقت تراجع مستواي قليلا».



وهو الفوز الـ24 لديوكوفيتش على فافرينكا في 30 مباراة جمعت بينهما حتى الآن، والأول في الأولى على الملاعب العشبية بينهما.



وهو الفوز الـ89 للصربي في ويمبلدون حيث يسعى الى اللقب الخامس تواليا والثامن في البطولة الانجليزية لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب بها الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر، والتتويج باللقب الكبير الـ24 في مسيرته الاحترافية لتعزيز رقمه القياسي في عدد الالقاب في البطولات الاربع الكبرى ومعادلة رقم الاسترالية مارغاريت كورت في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات منذ عام 1973. ولدى السيدات، احتاجت شفيونتيك، حاملة لقب رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، إلى 103 دقائق لتخطي عقبة الكرواتية بترا مارتيتش 6-2 و7-5، وبلغت الدور الرابع الذي لم تتجاوزه حتى الآن في البطولة الانجليزية.



وحجزت جابر السادسة وصيفة النسخة الماضية بطاقتها الى الدور الثالث بفوز سهل على الصينية جوتشيان باي 6-1 و6-1 في 45 دقيقة.



وتأهلت كفيتوفا، المصنفة تاسعة عالميا وحاملة اللقب عامي 2011 و2014، بفوزها على الروسية ألياكسندرا سانسوفيتش 6-2،6-2، والاميركية ماديسون كيز بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيك 7-5،6-3.