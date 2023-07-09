أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم أن حارس مرماه الدولي السابق إدوين فان در سار يرقد في العناية المركزة في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية «إن أو اس» إن فـــان در سار البالغ مـن العمر 52 عامـــا والذي دافع عــن ألوان أياكس ويوفنتـــوس وفولام ومــان يونايتد، كان في إجازة فـي جزيرة كرواتية عندما تعرض للنزيف.



وقال أياكس في حسابه على تويتر «إدوين فان در سار يعاني من نزيف حول دماغه. إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة». وأضاف «بمجرد توفر المزيد من المعلومات الملموسة، سنقوم بتحديث بخصوص حالته. الجميع في أياكس يتمنون لإدوين الشفاء العاجل. نحن نفكر فيك».



وكان فان در سار أعلـــن في مايو أنه استقال من منصبه مديرا تنفيذيا لأياكس بعـد «فتـــرة صعبة جدا» لأكثر من عقد من الزمن على رأس الادارة التنفيذية لقطب مدينة أمستردام.



وجاءت استقالته على خلفية أسوأ موسم منذ 14 عاما للنادي الاكثر تتويجا في هولندا، حيث حل ثالثا في الدوري المتوج بلقبه 36 مرة.