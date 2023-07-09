عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي كاظمة التجديد مع لاعب الوسط «الجناح» الأردني أحمد عرسان للموسم الثالث تواليا، وذلك لاقتناع الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس بمستواه بعد مشاهدة العديد من المباريات السابقة للاعب وحاجة الفريق للاعب بهذا المركز.



إلى ذلك، تنطلق اليوم تدريبات «البرتقالي» تحت قيادة مدرب فريق تحت 21 سنة الوطني محمد النمش وستستمر لمدة 3 أيام لحين وصول المدرب فارياس ومساعده فيليب بيزو الثلاثاء، حيث سيكون على المدرب البرازيلي الاستعداد بصورة جيدة خلال الأيام المقبلة، وكذلك إغلاق ملف المحترفين الذي بلا شك سيكون التركيز فيه على لاعب يشغل مركز وسط الملعب وآخر مهاجم يكون مساندا للهداف شبيب الخالدي لأن الفريق عانى في الموسم الماضي من إيجاد البديل لشبيب بحال غاب بسبب الإيقاف أو الإصابة، ما ساهم في خسارة البرتقالي لعدد من النقاط.



وستستمر تدريبات كاظمة حتى 29 الجاري وهو موعد المغادرة للمعسكر التركي الذي سيخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية على أن يعود للكويت 14 أغسطس المقبل.