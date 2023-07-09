أظهرت دراسة واسعة النطاق أجرتها وكالة حكومية أميركية أن ما لا يقل عن 45% من مياه الصنابير في الولايات المتحدة ملوثة بلوائح الفاعلات بالسطح الفلورية PFAS التي تسمى «الملوثات الأبدية»، مشيرة إلى تلوث أكبر في المناطق الحضرية.



ولوائح الفاعلات بالسطح الفلورية التي تعرف أيضا بالمواد المشبعة بالفلور والبوليفلور، هي عائلة من مركبات كيميائية اصطناعية يشتبه في أن لبعضها تأثيرا ضارا على الصحة، حتى انها قد تكون مسؤولة عن السرطان أو تشوهات خلقية. وقد ينتهي المطاف بهذه الملوثات التي توصف بـ«الأبدية» لدورة حياتها الطويلة، في التصريفات الصناعية ومواقع طمر النفايات، وبالتالي تلوث مصادر مياه مختلفة. وقالت الواضعة الرئيسية للدراسة كيلي سمالينغ لوكالة فرانس برس «إن الدراسة التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هي الأولى التي تقارن على نطاق وطني وجود لوائح الفاعلات بالسطح الفلورية في المياه التي يوزعها كل من الموردين الخاصين والعامين».