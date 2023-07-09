في سانتا مونيكا، بالقرب من شواطئ لوس أنجليس، أعاد المنظمون تكوين عالم باربي على مساحة 2000 متر مربع تشكل عالما مطليا باللون الوردي. واستقبل هذا المعرض منذ افتتاحه في أبريل نحو 50 ألف زائر، غالبا ما يرتدون الملابس الوردية المزينة بالترتر. ويسهم هذا المعرض في إحياء الشغف بالدمية قبيل طرح فيلم «باربي» في 21 يوليو الجاري بدور السينما الأميركية.



ويؤكد منظمو المعرض أنه ليس مرتبطا مباشرة بالفيلم الهوليوودي الذي أخرجته نجمة السينما المستقلة غريتا جيرويغ، وتؤدي فيه مارغو روبي دور الفاتنة الشقراء الشهيرة.



وتلاحظ لوسي تريدواي من شركة «كيلبورن لايف» التي تنظم المعرض بالتعاون مع شركة «ماتيل» للألعاب لوكالة فرانس برس، أن «باربي شكلت مصدر إلهام طوال عقود». وبين قطع حلوى الماكارون الوردية وألواح التزلج على الماء من اللون نفسه، تغوص روندا ولويس وفيليس بحنين في أحلام طفولتهن في معرض «عالم باربي» بولاية كاليفورنيا الأميركية، قبل أقل من شهر على بدء فيلم عن الدمية الفاتنة يتوقع أن يستقطب حضورا جماهيريا كبيرا. وأثمر قرب بدء عروض الفيلم بلورة أفكار تسويقية كثيرة تتوجه إلى البالغين الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي. وتحولت باربي التي رأت النور عام 1959 رمزا لثقافة البوب العالمية خلال أكثر من 60 عاما من وجودها.



ويصطف الزوار داخل غرفة الملابس الضخمة لالتقاط صور «سيلفي» ذاتية بين الملابس المتنوعة الألوان، من الوردي إلى الأصفر الكناري أو الفيروزي. لكن بالنسبة إلى الفتيات الصغيرات اللواتي رحن يجلن في هذا الكون، شكلت بركة الكرات محطة أساسية.