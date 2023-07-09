استقلال القطار في أوروبا يمكن أن يكون بديلا عمليا وأكثر راحة وأكثر صداقة للمناخ من الجلوس في طائرة لمسافة قصيرة، حيث ان الزمن الذي يستغرقه السفر بين الكثير من الدول لا يتعدى ليلة واحدة.



وكانت القطارات التي تسير ليلا شائعة في أنحاء أوروبا قبل إلغاء عدة خطوط في ظل ذروة الرحلات الجوية منخفضة التكاليف. مع ذلك، يتم الآن مجددا إحياء المزيد من خطوط القطارات الليلية التي تربط المدن الأوروبية.



وقال باتريك نيومان عضو مبادرة «باك اون تراك» التي تروج لتوسيع شبكة القطارات الليلية عبر الحدود في أوروبا إنه منذ مايو الماضي، عادت حركة قطار النوم الأوروبي مجددا من برلين إلى امستردام، حيث يقوم بثلاث رحلات أسبوعيا.



وتقدم قطارات الليل التي يطلق عليها «أو بي بي نايت غيتس» ثلاث فئات مختلفة من المقاعد الاقتصادية ومقصورات مشتركة يمكن أن ينام فيها ستة أشخاص، بالإضافة إلى كبائن خاصة. كما أن هناك المقصورة الفاخرة بحمامها الخاص، كما يتم تقديم مشروب ترحيبي وشراشف وأدوات تجميل وإفطار ساخن، بالإضافة إلى غيرها من أسباب الراحة.