عاطف رمضان



كشف نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وعضو لجنة العزاب أحمد الشمري عن تنفيذ فريق الضبطية القضائية ضربة استباقية عبر قطع التيار الكهربائي عن احدى الحيازات في محافظة الفروانية استغلت كمصنع للخمور ووجود سرقة للمياه من خلال حفر ارتوازي للمياه الجوفية دون علم الوزارة.



وأضاف الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن ذلك تم وفقا للقانون 48 لسنة 2005 حيث نفذ الفريق قطع التيار الكهربائي عن تلك الحيازة وأيضا محضر لسرقة المياه الجوفية.



وأفاد الشمري بأن فريق الضبطية القضائية نفذ حملة استباقية على التعديات والمخالفات في محافظة الفروانية بمنطقة جليب الشيوخ وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يفيد بوجود تعديات على شبكة الكهرباء داخل المنطقة.



وأشار الى ان 5 جهات حكومية برئاسة وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة الى جانب ضبطية الكهرباء نفذت حملة داخل المنطقة تخللها تنفيذ عدد 6 محاضر ضبط مخالفة وإثبات حالة تم بموجبها قطع التيار الكهربائي عن تلك البنايات والعقارات المخالفة.



وأشار الشمري إلى أن تلك العقارات تعمدت إمداد الطاقة الكهربائية بصورة مخالفة الى كراجات على املاك الدولة وخارج حدود العقار لتلك البنايات وأيضا وجود عشوائيات في احواش تلك البنايات، مما استدعى تنفيذ محاضر وقطع خدمة الكهرباء عن تلك العقارات لحين تعديل اوضاعها من خلال الجهات الحكومية ومراجعة وزارة الكهرباء والماء الاسبوع المقبل.



ولفت الى انه بلغت حصيلة مخالفات الشهر الجاري اكثر من 20 محضر ضبط مخالفة واثبات حالة.



وقال الشمري: سنضرب بيد من حديد ضد أي مخالفة للتعدي على ارض الوطن ولن نتهاون مهما بلغت الضغوط والمحسوبية والواسطات.



وزاد قائلا: إن فرق الضبطية القضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية في لجنة التصدي لظاهرة العزاب بصدد استئناف حملاتها على مستوى محافظات الكويت، ونتمنى من الملاك سرعة إخلاء العزاب قبل وصول الفرق الميدانية للجنة التصدي لظاهرة العزاب.