حنان عبد المعبود



في إطار الجولات التفتيشية التي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والتغذية على الأسواق والمؤسسات المتخصصة في المواد الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قام مراقب تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة عبدالله الصديقي صباح أمس بعمل جولة تفتيشية في سوق المباركية وقام خلالها بتحرير محاضر مخالفات نتج عنها اتلاف مواد غذائية.



وقال عبدالله الصديقي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الجولة: تأكيدا للدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والتغذية قمنا أمس بجولة في سوق المباركية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لأسماك مستوردة وتم إتلافها.



وأضاف الصديقي: ونحن في موسم السماح بصيد الميد الذي يعد نقلة نوعية لعملنا داخل سوق المباركية، الجميع متشوقون لوجود سمك الميد على المائدة، ولهذا لمسنا اقبالا طيبا من المستهلكين على الشراء، موضحا ان السعر المطروح للميد كان مرتفعا جدا حيث تم بيع السلة الواحدة بسعر 90 دينارا، ونتمنى خلال الأيام القادمة ان ينخفض السعر ويكون مناسبا للشراء.



وأشار إلى ان الجولة تضمنت فحص المواد الغذائية بسوق الخضراوات، مشيرا الى انه تم عمل محضر اتلاف مواد غذائية في بسطات الخضراوات لمواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى ان السبب في هذا الأمر يعود الى سوء الاحوال الجوية حيث ارتفاع درجات الحرار بشكل كبير اثر على المواد الغذائية المعروضة.



وتابع: من خلال دورنا الرقابي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية نحرص كل الحرص على ان تكون جميع السلع من المواد الغذائية الموجودة بالسوق صالحة للاستهلاك الآدمي، موجها الشكر الى المستهلكين الذين يتواصلون بشكل مستمر مع الهيئة بملاحظاتهم.



ودعا الجميع في حال وجود شكوى او ملاحظة الى التواصل مع العلاقات العامة في الهيئة والاتصال بالخط المباشر 1807770.