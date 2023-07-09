التواصل مع جهات خارج الجامعة لعمل الفحوصات اللازمة في مختلف التخصصات الهندسية

نقل معظم المختبرات إلى موقع كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية

نظام العمل بالمركز معتمد عن طريق «الآيزو» والفحوصات تتبع «الكودات» الأميركية والأوروبية

مختبر الخرسانة يجري فحوصات لتحديد قوة الخرسانة وتقييم سلامة المباني وفحص الحديد



أجرت اللقاء: آلاء خليف

أوضح الأستاذ المساعد في قسم الهندسة المدنية ومدير مركز الفحوصات الهندسية والمخبرية والمعايرة بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.عبدالله الصميعي ان المركز يتواصل مع الجهات من خارج الجامعة في القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل عمل الفحوصات اللازمة في مختلف التخصصات الهندسية. وأشار د.الصميعي في حوار خاص لـ «الأنباء» الى نظام العمل بالمركز والخدمات التي يقدمها، متحدثا عن انتقال معظم المختبرات التي يديرها ويشرف عليها المركز الى موقع كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، موضحا ان المختبرات الموجودة حاليا تتبع احدث الأساليب تكنولوجيا تصنيع الأجهزة لعمل الفحوصات الهندسية اللازمة والعديد من الأمور التي تحدثنا فيها مع د.الصميعي، وإليكم التفاصيل:



نود تسليط الضوء على طبيعة عمل مركز الفحوصات الهندسية والمخبرية والمعايرة بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.



٭ المركز وحدة تابعة لمكتب العميد المساعد لشؤون الاستشارات والتدريب والتطوير المهني، ومنوط به التواصل مع الجهات من خارج الجامعة في القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل إجراءات عمل الفحوصات اللازمة في مختلف التخصصات الهندسية (المدنية، الميكانيكية، البترول، الكهربائية، الكمبيوتر)، وفي الواقع ان نظام العمل بالمركز معتمد عن طريق «الآيزو»، أما بالنسبة للفحوصات فهي تتبع «الكودات» الأميركية والأوروبية المعروفة عالميا، ونحن حاليا في طور تجديد اعتماد شهادة «الآيزو» وأيضا في طور طلب شهادة الآيزو 17025 لتطوير جودة العمل المؤسسي والحوكمة داخل المركز.



عشرات المختبرات



ما الخدمات التي يقدمها المركز سواء للطلبة أو الأساتذة أو الجهات الخارجية؟



٭ دور المركز ينصب بشكل رئيسي على خدمة وتنمية المجتمع، أما الطلاب والأساتذة فهناك قطاعات أخرى في جامعة الكويت منوط بها تقديم الخدمات لهم.



والمركز يتواصل مع عدة مختبرات في كلية الهندسة والبترول لاسيما ان الكلية تضم عشرات المختبرات تضم ما لا يقل عن 200 مهندس وفني لعمل الفحوصات اللازمة في مختلف مجالات الهندسة، ومن أهم الفحوصات التي يقدمها المركز مختبر الخرسانة الذي يقوم بعمل عدة فحوصات تتبع قسم الهندسة المدنية، منها فحوصات تحديد قوة الخرسانة وتقييم مدى سلامة المباني عن طريق الخرسانة، وأيضا فحص الحديد، بالإضافة الى ان المركز يقوم بإدارة مختبرات التسهيلات العامة والتي تملكها إدارة الأبحاث في الجامعة ومن خلال تلك الإدارة يتواصل المركز مع الجهات البحثية الراغبة بعمل فحوصات لدى مختبرات التسهيلات العامة.



هل تم نقل جميع المختبرات من موقع الكلية بالخالدية الى مدينة صباح السالم الجامعية؟



٭ معظم المختبرات التي يديرها ويشرف عليها المركز تم نقلها الى موقع كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية، وكذلك فيما يتعلق بعملية الانتقال فإن الأقسام العلمية قامت مشكورة بعمل طلبات توريد أجهزة جديدة بما يتناسب مع المساحات الكبيرة الموجودة حاليا في كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية لاسيما في الحرم الشمالي.



ما الجديد في المختبرات الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية من حيث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؟



٭ بعد عملية الانتقال من الخالدية الى مدينة صباح السالم الجامعية هناك جزء كبير من الأجهزة تم الاستغناء عنها واستبدالها بأجهزة جديدة، وبالتالي فإن ما هو متوافر لدينا حاليا هو آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع الأجهزة لعمل الفحوصات الهندسية اللازمة بهدف تقديم أفضل نتائج للفحوصات التي يقدمها المركز.



هل هناك خطة لاستحداث مختبرات جديدة بخلاف مختبرات الخرسانة والنانوتكنولوجي ومختبر البتروكيميكال الموجودة حاليا؟



٭ بالفعل تم رصد ميزانية من الإدارة الجامعية وتم استحداث عدة مختبرات جديدة في جميع أقسام الهندسة بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.



هل المركز يلقى الدعم المطلوب للقيام بأنشطته وتواصله مع الجهات الخارجية؟



٭ الحقيقة، الإدارة الجامعية مشكورة قامت منذ نحو عامين باعتماد اللائحة التنفيذية لمراكز الفحوصات والاستشارات والتي كان لها دور كبير في دفع عجلة الفحوصات من جديد بعد توقفها لعدة سنوات نتيجة لملاحظات ديوان المحاسبة، والدعم الذي حصلنا عليه هو دعم إداري بالدرجة الأولى، ومن دونه لم يكن للمركز ان يقوم بعمله لولا إقرار تلك اللائحة من قبل مجلس الجامعة.



نتائج الفحوصات على ورق سري



أكد د.عبدالله الصميعي ان جميع الفحوصات التي يقدمها مركز الفحوصات الهندسية والمخبرية والمعايرة بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت تتم في إطار من السرية التامة لأن بعض نتائج الفحوصات قد يكون لها جوانب تعاقدية وقانونية، مشددا على حرص المركز على السرية التامة للنتائج، لافتا الى أن نتائج الفحوصات تطبع على ورق سري، بالإضافة الى أن المركز معتمد من إدارة الخبراء ومختبرات وزارة الاشغال العامة.



أكبر وأقدم مراكز الكويت



أفاد د.الصميعي بأن المركز يعتبر من أكبر وأقدم مراكز الفحوصات الهندسية الموجودة في الكويت، حيث تم إنشاؤه عام 1991 لإجراء الفحوصات الهندسية التي تطلبها الجهات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، ولهذه الفحوصات أهمية كبيرة في ضمان سير ومتابعة جودة الأعمال الهندسية المختلفة.



فحوصات هندسية للجهات الحكومية والخاصة



أوضــح د.عبــدالله الصميعي أن علـــى من يرغب من الجهات الحــكومية او الخاصة بعمل أي فحص من الفحوصات الهندسية ان يتواصل مع المركز عن طريق البريد الالكتروني او يقوم بتعبئة النموذج الخاص بطلب الفحص.