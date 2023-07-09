ستطلق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي موسم 2023 للمرحلة الثانوية من برنامج «مديرو العلوم التنفيذيون»، بالشراكة مع جامعة الكويت خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو، في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وقالت مدير إدارة الثقافة العلمية بالوكالة د.ليلى الموسوي إن البرنامج يهدف إلى تحفيز الطلبة من الصف التاسع إلى الثاني عشر على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، وتعزيز قدراتهم على التواصل العلمي ونشر المعرفة العلمية في المدارس والمجتمع، ويتألف من العديد من المحاضرات والورش العملية والندوات والزيارات التي ستساهم في إتاحة المجال لسماع صوت الطلبة، وبناء قدراتهم كقادة في مجالات العلوم المتنوعة.



وسيشارك في الموسم الحالي وفد من مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي تم الإعلان عن إطلاقها في سبتمبر 2016 بتوجيهات كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المؤسسة، وهي أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية ترمي إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه.



وسيفتتح الموسم سفير الإمارات لدى الكويت د.مطر النيادي، حيث سيستعرض جهود الإمارات الشقيقة لاستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 للعام 2023، وخططها وبرامجها التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.