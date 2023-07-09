استمرارا للتعــــــاون الاستراتيجي بين مجموعة الساير والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير وجامعة الكويت، قامت مجموعة الساير بتنظيم جولة تعليمية حول الاستدامة لـ 30 شخصا من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت إلى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بقطر لمدة ثلاثة أيام لتعزيز ونشر ثقافة الاستدامة.



ويعد الهدف الرئيسي من الجولة الى تعريف طلاب كلية العمارة بجامعة الكويت بالمشاريع البارزة في قطر، مع التركيز على أفضل ممارسات الاستدامة التي تم تنفيذها وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، حيث قام الطلاب خلال الجولة، بزيارة بعض الأيقونات المعمارية في قطر، فضلا عن مشاريع المباني الخضراء المتميزة، بما في ذلك ستاد الجنوب، وأبراج كتارا، ومدينة لوسيل، ومكتبة قطر الوطنية، ومتحف قطر الوطني، ومتحف الفن الإسلامي، وتوسعة مطار حمد الدولي، وجزيرة اللؤلؤة قطر، ومشيرب قلب الدوحة، كما تعرفوا على منظومة النقل المستدام من خلال التنقل بمترو الدوحة، وتم خلال الجولة تقديم عروض فنية مع إرشادات تفصيلية من خبراء المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ومؤسسات أخرى متنوعة في ذات المجال.



وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير مبارك ناصر الساير إلى الالتزام الراسخ لمجموعة الساير بالاستدامة في جميع مبادراتنا، وأهمها تطبيق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» في مشاريع الساير الرائدة، حيث يمتد التزامنا بالحفاظ على البيئة إلى ما هو أبعد من المجالات الصناعية، والتي تتضمن الاستثمار في أنشطة نشر ثقافة المباني الخضراء، مثل جولة طلاب جامعة الكويت إلى قطر، فمن خلال دعمنا لهذه الجولة، نأمل إلهام الجيل القادم من المهندسين المعماريين والمهندسين في الكويت لتأسيس مستقبل أكثر استدامة للجميع.



من جانبه، قال القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون الطلاب في كلية العمارة بجامعة الكويت د.عمر خطاب: تمثل الجولة التعليمية في قطر مثالا يحتذى في كيفية تعريف طلابنا بالتصاميم والمشاريع المعمارية الفعلية، وإلهامهم للتفكير النقدي في نظم الاستدامة البيئية، حيث توفر قطر بمبانيها المستدامة وممارساتها المبتكرة المعتمدة من منظومة «جي ساس»، بيئة مثالية لمثل هذه الفرص التعليمية، فمن خلال زيارة ودراسة هذه المشاريع، يتعلم طلابنا أفضل الممارسات في هذا المجال، ومن ثم يتمكنون من تعزيز معارفهم بشكل أعمق حول معايير التصميم المستدام.



وتعليقا على تنظيم الجولة، قال رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير د.يوسف بن محمد الحر: نلتزم في المنظمة الخليجية بتعزيز منظومة الاستدامة والتشجيع على تغيير المفاهيم تجاه مستقبل أكثر حفاظا على البيئة، وهو ما يتواكب مع دعمنا لاستضافة هذه الجولة التعليمية لطلاب الهندسة المعمارية بجامعة الكويت، وذلك في إطار استراتيجيتنا للاستثمار في دعم الأنشطة التعليمية التي تؤهل الشباب لتأسيس مستقبل مقاوم لتغير المناخ، وذلك لأننا نؤمن إيمانا راسخا أن صقل الجيل المقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة، لحماية البيئة الطبيعية وتعزيز ممارسات الحفاظ عليها، يمكننا من تمهيد الطريق لعالم أكثر استدامة.



وتعتبر الجولة التعليمية استمرارا للأنشطة المشتركة التي تستهدف تعزيز ثقافة المباني الخضراء في منطقة الخليج، وقد حصلت مجموعة الساير على شهادة «جي ساس» التصنيف البلاتيني لأربع من منشآتها وهي: مبنى الإدارة الرئيسي رقم 1 بالمنطقة الحرة، ومعرض مبيعات الساير بمنطقة أسواق القرين ومركز الساير لخدمة ما بعد البيع بالفحاحيل، بالإضافة إلى مركز تجهيز وتسليم السيارات بالعارضية وهو أكبر مركز تجهيز بالكويت، وما زلنا نعمل على المزيد من المباني في المرحلة المقبلة لتعزيز الاستدامة في جميع مشاريعنا.