أقامت Ooredoo Business الشريك التكنولوجي الموثوق لجميع حلول الأعمال وبالتعاون مع OpenText ورشة عمل ليوم واحد لعملائها من شريحة الأعمال. هذا، وقد تمت استضافة الحدث في فندق والدورف أستوريا، والذي تم خلاله إطلاع الحضور على آخر التطورات في مجال استعادة البيانات واستخدام أحدث الحلول الرقمية بما يدعم نموها وازدهارها. ويأتي تنظيم ورشة العمل كجزء من التزام Ooredoo Business المستمر بإبقاء عملائها على اطلاع حول الحلول الرقمية التي توفرها الشركة لهم، لا سيما أن مسألة استعادة البيانات أصبحت تشكل جزءا جوهريا ومطلبا مهما لتبني التحول الرقمي في جميع العمليات التشغيلية، وهذا ما تحدثت عنه الورشة بشكل مفصل. وشهد الحدث مشاركة من عملاء Ooredoo Business الذين حرصوا على تعزيز فهمهم حول استعادة البيانات واستكشاف القدرات الكامنة وراء عمليات التشغيل الآلي، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه لتسهيل الحصول على معلومات أدق حول سير أعمالهم. كما أن استخدام جيل جديد ومتكامل من الأدوات الرقمية السلسة يقلل من فقدان البيانات، ويسهل إدارة العمليات والزمن اللازم لإنجاز المهام، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تحليلات دقيقة للبيانات واستخدام مجموعة واسعة حلول الذكاء الاصطناعي. وشارك في ورشة العمل الخاصة بخبراء الصناعة وقادة الفكر، بمن فيهم المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo عيسى الموسى، الذي قدم معلومات قيمة ونظرة عامة شاملة حول استراتيجية وعروض Ooredoo Business.



وقد أعرب الموسى عن سعادته للتعاون مع OpenText في ورشة العمل هذه قائلا: إبقاء عملائنا على اطلاع بأحدث حلولنا وتمكينهم من البقاء في الطليعة هو جانب أساسي من استراتيجيتنا المستمرة. لقد قدمت ورشة العمل هذه منصة قيمة لعملائنا لاستكشاف المزيد عن استعادة البيانات والأتمتة، وهما مجالان حاسمان في المشهد الرقمي اليوم.



خلال ورشة العمل، قام سامر زين، مدير دعم المبيعات والعمليات للأسواق الناشئة في OpenText، بتقديم آراء قيمة حول أحدث التطورات في مجال حلول استعادة البيانات، وأوضح كيف يمكن للشركات الاستفادة من خدمات Ooredoo Business وأتمتة الأعمال لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في مؤسساتها.