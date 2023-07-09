هل هناك طلبة مهندسون تقدموا للتعيين ولم يتم تعيينهم بالقطاع النفطي؟



وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار



د. سعد البراك قال في مقدمته:



نمى إلى علمي بأنه يوجد أكثر من 500 شاغر بعقود القطاع النفطي، وحرصا منا على سير العملية التنظيمية داخل القطاع النفطي بشكل صحيح يصب في مصلحة الوطن والكوادر الشابة من الخريجين الجدد.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - عدد الشواغر الموجودة بعقود القطاع النفطي (مقاولين).



2 - هل تم صرف المبالغ المالية المخصصة لتلك الشواغر لعقود المقاولين؟



3 - عدد العمالة الوطنية والوافدة الموجودة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4 - عدد العقود الحكومية الموجودة مع المقاولين.



5 - هل هناك طلبة مـهـنـدسـون تـقـدمـوا للتعيين ولم يتم تعيينهم بالقطاع النفطي؟ وما هي الأسباب إن وجد؟



كما وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بشأن الاستفسار عن سبب عدم تشغيل أجهزة فحص خاصة بأغراض المسافرين وأن عقود المناولة في حدود العبدلي منتهية وأنه لا توجد آلية لفحص المسافرين سوى تفتيش الأغراض ذاتيا.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل العقود الخاصة بتشغيل أجهزة الفحص منتهية، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمنذ متى وما السبب؟



2 ـ هل هناك آلية تنظيمية تتم بخصوص هذا الشأن وما مدى جاهزيته؟ خصوصا ونحن مقبلون على شهري المحرم وصفر حيث يكثر المسافرون خلال هذه الفترة.



3 ـ ما الوقت المتوقع لإبرام هذه العقود والبدء في تطبيق النظام الآلي لفحص المسافرين بأجهزة الفحص بدلا من التفتيش بأغراض المسافرين؟