بيروت - عامر زين الدين



أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أنه «لا مفر من الحوار الداخلي مهما كان نوعه وظروفه، خصوصا أمام العقم السياسي في البلاد وأقسى درجات الشلل الذي يصيب مختلف السلطات»، مشيرا إلى أن «الأزمات المتراكمة تنذر بمزيد من الأخطار على مختلف المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية».



وفي تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة، دعا جنبلاط إلى «حث الخطى على اتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية المطلوبة، وإلى ترميم هيكل المؤسسات من أجل تفادي الفراغ الذي ينتقل من واحدة إلى أخرى، خاصة تلك التي لاتزال ضامنة لأمن اللبنانيين ولما تبقى من اقتصاد».



وإذ شكر النائب جنبلاط جميع الوفود المهنئة التي زارت المختارة امس، أكد المضي في «نهج المختارة التاريخي ودورها الوطني، واستمرار انفتاح الحزب التقدمي الاشتراكي على الحوار، لمقاربة المشكلات الراهنة بروح وطنية جامعة».



الى ذلك، تلقى النائب جنبلاط اتصالا هاتفيا من نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مهنئا بانتخابه رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكدا على «العلاقة التاريخية التي تجمع روسيا بالحزب التقدمي»، ووجه بوغدانوف للنائب جنبلاط دعوة خاصة لزيارة موسكو في الوقت الذي يراه مناسبا.