أغلق نجم المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي باب الشائعات المنتشرة مؤخرا في الأوساط الإعلامية بمصر وتركيا حول عودته إلى الأهلي فريقه السابق. وصرح حسن قائلا لإحدى القنوات: «رغبتي هي استكمال مشوار احترافي في أوروبا حتى آخر نفس، ولن أنسى فضل الأهلي فيما وصلت له حتى الآن».



وخاض تريزيجيه رحلة حافلة ارتدى فيها قمصان فرق أندرلخت وموسكرون في بلجيكا وأستون فيلا الانجليزي وقاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون سبور في تركيا، ويمتد عقده مع الأخير لثلاثة مواسم قادمة.



وأردف: «بالتأكيد سأعود يوما ما إلى بيتي في النادي الأهلي ليس للاعتزال ولكن لصناعة التاريخ».



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إلغاء الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية، وكان الدور التمهيدي الثاني يجمع بين الفرق الـ 16 المتأهلة من الدور التمهيدي الأول بالبطولة مع الـ 16 الخاسرين من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ما يعني أن الأندية الـ 16 الفائزة بالدور التمهيدي الأول ستتأهل مباشرة إلى دور المجموعات.



كما أصدر المكتب التنفيذي لـ (كاف) قرارا باستبعاد المصري عصام عبدالفتاح من عضوية لجنة الحكام بالاتحاد، وتعيين الجزائري جمال حيمودي بدلا منه بعد تولي عبدالفتاح منصب المدير الفني للجنة الحكام بالإمارات.



وفي نفس الإطار، أكد مصدر داخل لجنة الحكام المصرية بشأن طلب الزمالك إسناد إدارة لقاء القمة أمام الأهلي لحكام أجانب بأن اللوائح المنظمة للمسابقة لن تسمح بتلبية طلب الزمالك عطفا على المادة 93 من اللائحة.



يذكر أن المباراة تقام الخميس المقبل.



وقد تم اختيار 5 حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات البطولة العربية بالسعودية «كأس الملك سلمان للأندية» وهم: محمود البنا وأمين عمر كحكمي ساحة ومحمود عاشور حكم فيديو، وأيضا محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكمين مساعدين.