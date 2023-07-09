انتهت هيئة أسواق المال من تنفيذ استراتيجيتها الثانية التي امتدت من السنة المالية 2018/2019 إلى السنة المالية 2022/2023، حيث استهدفت الاستراتيجية الارتقاء بسوق المال الكويتي ليصبح سوقا رائدا إقليميا وبأبعاد دولية، جاذبا وداعما للاقتصاد الوطني.



كما ركزت إستراتيجية الهيئة على تعزيز النظام الإشرافي والرقابي ليكون داعما لأسواق مال جاذبة وتنافسية في الكويت، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال الاستمرار في التطوير والتميز والمضي قدما في رفع كفاءة أسواق المال بمختلف جوانبه التشريعية والتنظيمية والرقابية والإشرافية.



وقد تم ذلك بالتعاون مع كل الجهات الأخرى ذات العلاقة، وضمن اختصاصاتها المحددة بقانون إنشائها، وقد بنيت هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز، واشتملت على أربعة محاور رئيسية اندرج تحت كل محور منها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وسعت الهيئة إلى تحقيقها من خلال مبادرات متعددة.



ويرتبط دور الهيئة بشكل مباشر وغير مباشر بالمساهمة في رؤية الكويت2035 ومقومات تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، حيث عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها الثانية إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والإشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتسم بالعدالة والشفافية لتكون سببا في توطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية ووضع قطاع الأسواق المالية في الكويت ضمن خارطة الاستثمار الدولية، كما كثفت الهيئة جهودها على ترسيخ مبادئ الحوكمة باعتبارها مطلبا أساسيا لضمان تطوير القطاع العام وأحد مقومات الإدارة الرشيدة والإصلاح الإداري والمالي والمؤسسي الهادف الى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح والمساءلة.



وبانتهاء استراتيجية الهيئة الثانية في 31 مارس 2023، بلغت نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية بالكامل 91% وذلك باحتساب معدل نسب إنجاز جميع المشاريع والأعمال التطويرية بعد انقضاء نسبة 100% من عمر الخطة الاستراتيجية التي تبلغ مدتها خمس سنوات مالية تنتهي في 31/3/2023.



وتقع نسبة الانحراف في الخطة ما بين الإنجاز الفعلي والمخطط ضمن الحدود المقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الخطط الزمنية لعدد من المشاريع والأعمال التطويرية ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة (ملخص إنجاز الخطة في صفحة رقم 5 من العرض المرئي).



ووفقا لمكونات الخطة الإستراتيجية للهيئة، بلغ عدد الأعمال التطويرية المنتهية 150 عملا تطويريا من أصل 160، وبلغ عدد المشاريع المنتهية 8 مشاريع من أصل 19 مشروعا.