ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 400.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022 إلى مستوى 250.7 مليار دولار في النصف الأول من 2023، أي حققت السيولة انخفاضا كبيرا وبحدود 37.5%، وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 78.7% من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات. وطال الارتفاع سيولة بورصة واحدة فقط خلال الفترة ذاتها.



وجاء أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود -42.7% مقارنة بسيولة النصف الأول من عام 2022، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 9.4% مقارنة مع نهاية عام 2022، وثاني أعلى انخفاض نسبي حققته بورصة الكويت وبنحو -40.4%، وحقق مؤشرها العام خسائر بنحو -3.6%.



وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -36.2%، ومؤشرها حقق ثاني أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -5.7%. وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في سيولتها وبنحو -26.1%، ومؤشرها حقق خسائر بنسبة -1.8%.



وانخفضت سيولة سوق أبوظبي بنحو -18.9%، وحقق مؤشرها خسائر هي الأعلى على مستوى الإقليم وبنحو -6.5%. وأخيرا، حقق سوق دبي أدنى انخفاض نسبي في السيولة وبنحو -7.9%، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق أعلى المكاسب بنحو 13.7% مقارنة مع نهاية عام 2022.



وفي الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 16.2%، وحقق مؤشرها ارتفاعا بنحو 3.3%. ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوقان فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.