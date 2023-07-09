يستغرب سوريون من وجود مادة الكاجو بكثرة في أسواق دمشق وخصوصا «البزورية» وفي المحامص، إذ يبدأ سعره من 180 ألفا للكيلو الواحد حسب الحجم والنوع، فيما يبلغ متوسط راتب الموظف نحو 100 ألف ليرة، ما دعا الكثيرين لاستهجان ارتفاع الأسعار وسط عزوف كثير من السكان عن شراء الموالح منذ زمن بعيد بسبب قلة الموارد الشخصية وانخفاض القدرة الشرائية وضعف الرواتب وتفضيلهم تأمين مستلزمات المعيشة الرئيسة عن أي أشياء أخرى.



وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عماد البلخي أن استيراد مادة الكاجو ممنوع حاليا وفق توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التي منعت استيراده سنة 2021 لمدة ستة أشهر بعدها تم تجديد منع الاستيراد من 2022 حتى نهاية 2023 بموجب كتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بوصفها مادة كمالية وليست أساسية وكل مستورد يستورد المادة يحتاج إلى تمويل، بحسب موقع «أثر».



وعن وجود الكاجو بكثرة في الأسواق، قال البلخي: «إن الموجود جزء منه (كاجو صناعي) والجزء الآخر مهرب من دول مجاورة ولكن بكميات قليلة ويباع بسعر مرتفع يفوق القدرة على الشراء»، مضيفا: «مادة الكاجو كانت تستورد بالدرجة الأولى من دول فيتنام والهند والصين، لأننا دولة لا تنتج المادة، وهناك محاولات لزراعتها في المناطق الساحلية لكن نتائجها لم تظهر حتى الآن».



من جانبها، جمعية البن والمكسرات ذكرت أنها لم تتبلغ بقرار الاستيراد بالموافقة أم لا، لافتة إلى أن الأسعار متفاوتة حسب الحجم والنوعية.