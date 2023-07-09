منصور السلطان

‏برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس والوكيل المساعد لقطاع التدريب والتعليم اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وضباط القطاع، أجريت بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية القرعة العلنية للمتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة الضباط الدفعة (48) من حملة شهادة الثانوية العامة ممن اجتازوا الشروط والمعايير الأمنية، وأسفرت القرعة عن قبول (500) طالب وعدد (100) احتياط من (5590) متقدما مستوفين لشروط القبول.

‏ونقل الفريق البرجس تحيات النائب الأول ، مؤكدا أن وزارة الداخلية تحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من أبناء الوطن المستوفين لشروط القبول ومتطلبات الالتحاق .

‏واشار الى ان وزير الداخلية امر بالقبول الفوري للاحتياط وعددهم (100) ليكون مجموع القبول الفوري (600) طالب ضابط .

‏وتهنئ وزارة الداخلية الطلاب الذين حالفهم الحظ بالقبول، متمنية لهم التوفيق والنجاح ومن لم يحالفه الحظ في القرعة التوفيق والسداد في خدمة الوطن في مختلف المواقع والتخصصات.

‏حضر القرعة جمعية الشفافية الكويتية ووسائل الاعلام المختلفة ، والجدير بالذكر ان القرعة تم بثها على الهواء مباشرة الساعة 9:00 مساء على حساب وزارة الداخلية الرسمي على تطبيق (instagram).