قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إن موسم الصيف للعام الحالي ينتصف في 16 يوليو الجاري بالتزامن مع دخول موسم الجوزاء الثانية الذي يستمر 13 يوما.

وأضاف المركز في بيان لـ "كونا" أن فترات موسم الجوزاء الثانية تتميز بأنها أشد أوقات الصيف حرارة وسميت بأحورة الصيف لذروة الحر فيها وبنهايتها تهب الرياح الشمالية الحارة.

وأوضح أن أشد درجات الحرارة ستكون خلال موسم الجوزاء الثانية الذي يعد رابع منازل فصل الصيف عند عرب البادية والخامس في تقويم منازل الشمس والقمر ويعرف نوؤها بـ "الهنعة".

وذكر أن هذا الموسم يشهد هبوب رياح السموم الشديدة وحتى خلال الليل كما تبدأ فيه فترات الرطوبة التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو وكذلك يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه خلال موسم الجوزاء الثانية تمتد ساعات النهار أكثر من 13 ساعة و36 دقيقة فيما تمتد ساعات الليل إلى 10 ساعات و24 دقيقة.