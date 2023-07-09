وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير التعليم د.حمد العدواني قال في مقدمته، نصت المادة (40) من الدستور على أن «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».



وبما أن برنامج العمل الحكومي وخطط وزارة التربية تعمل على تطوير التعليم، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده مناطق أبو فطيرة والمسايل والفنيطيس وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصا على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.



وطالب تزويده وإفادتي بالآتي:



- ما هي خطة الوزارة نحو إنشاء مدارس للبنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية في مناطق أبو فطيرة والمسايل والفنيطيس؟



-هل تم تخصيص أراض بتلك المناطق لإنشاء مدارس جديدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فماذا لم يتم البدء في العمل بها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟



- هل تم توفير ميزانية من اجل إنشاء مدارس في المناطق المذكورة؟



- بيان بعدد المدارس في جميع المراحل التعليمية في المناطق الثلاث المذكور؟ مع ذكر كافة التفاصيل؟