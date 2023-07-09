بالإنابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الأحد مركز إطفاء (التحرير) في منطقة سعد العبدالله .

وذكر الفريق المكراد أن افتتاح مركز إطفاء ( التحرير) يأتي بناء على توجيهات بسرعة توفير الخدمات والتوسع في افتتاح مراكز الإطفاء.

هذا، وأضاف الفريق المكراد ان افتتاح المراكز الجديدة مستمر، ويتم حسب خطة قوة الإطفاء العام بافتتاح مراكز جديدة بالتزامن مع المناطق الجديدة لتقليل فترة الاستجابة للحوادث لتحقيق الأمن المجتمعي لأن مراكز الإطفاء تعتبر صمام أمان لجميع المواطنين والمقيمين للحفاظ على أرواحهم و ممتلكاتهم . كما ذكر الفريق المكراد أن مركز إطفاء ( التحرير) شيد بأحدث نظم البناء وبمواصفات حديثة تحتوي على كل ما يحتاجه منتسبو قوة الإطفاء العام لمزاولة مهنتهم بالشكل المطلوب وبما يغطي جميع حوادث المنطقة والمناطق القريبة منها.

حضر الافتتاح نائب الرئيس لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة العميد عبد المحسن إبراهيم عبد المحسن ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر إبراهيم ومدير إدارة إطفاء محافظة الجهراء بالإنابة العميد طارق حمود حطاب.