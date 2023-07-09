اجتمع ممثلو تجمع عاملي وزارة الكهرباء والماء مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، حيث تمت مناقشة جميع مطالب العاملين العالقة وطرح السبل الحقيقية لتذليل المعوقات وإقرار الحقوق.

وقد تم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تطبيق الدوام المرن وعدة مطالب، وذلك لتحسين بيئة العمل. وفيما يتعلق ببدل التلوث والخطر فقد تم بيان مدى الأخطار والملوثات الكبيرة التي يواجهها العاملون في مختلف منشآت الوزارة، مما يؤكد أحقية إقرار بدل التلوث والخطر لجميع العاملين في المواقع المستحقة لهذه البدلات على وجه السرعة وبيان كيفية اقرارها دون تسويف أو تعطيل.

وأكد تجمع العاملين للوزير الاستاد أهمية تصنيف الأعمال في القطاعات المستحقة في الوزارة ضمن الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة كونهم يتعاملون مع شتى أنواع الخطر والعمل الشاق في جميع الظروف المناخية، كما تمت مناقشة ما يتعلق بإعادة مكافأة الوظائف ذات الطابع الهندسي (بدل العيار).

وقد ثمن التجمع الجهود المبذولة للتعاون من الوزير د.جاسم الاستاد لإقرار حقوق الموظفين ومطالبهم بلا تسويف وجعلها من الأولويات للارتقاء بمنظومة العمل، مع التأكيد على أن التجمع مستمر في كل السبل لإقرار حقوق الموظفين المستحقة بالتعاون معه.