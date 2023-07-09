وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها اليوم الأحد بحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين على المواطنين المتقاعدين، بإضافة ربات البيوت إلى القانون.



وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت بالإجماع على تعديل القانون، مضيفا «نزف البشرى للمواطنات ربات البيوت بشمولهن بالقانون».



وبين أن التعديل يشمل إضافة إلى المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.



وأضاف انه يشمل كذلك الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، أو التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 50 سنة ميلادية، وكذلك المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدة العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.



وبين أن اللجنة أوصت بالإجماع بإضافة شرائح ذوي الإعاقة والشيخوخة فضلا عن تخفيض سن المرأة الكويتية المستحقة للرعاية الصحية في ظل هذا القانون إلى 45 سنة ميلادية.