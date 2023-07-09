استعراض الخطط الإستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط

عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية اجتماعها صباح الأحد، في المقر الرئيسي لعمليات الوفرة المشتركة بالكويت، وذلك بحضور رئيس اللجنة المشتركة الدائمة ورئيس الجانب الكويتي الشيخ د.نمر الصباح، ورئيس الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة م.محمد بن عبدالرحمن البراهيم وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، وتم بحث بعض النقاط المدرجة على جدول الاجتماع.

وفي هذا السياق، قال الصباح وفق بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، ان اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية - السعودية، يأتي في توقيت مهم للغاية لمتابعة وتقييم الاعمال في العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي، وقد شددت اللجنة المشتركة الدائمة على إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة عام 2019م، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي، والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح أن اللجنة المشتركة الدائمة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) من خلال منفذي النويصيب والخفجي، وتشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص، والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين، وأخذ بعين الاعتبار بالدراسة الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة، ولتلبي المتطلبات التشغيلية وتتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وضمن الإطار العملي، لفت الصباح إلى الاتفاق بين الجانبين على تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة، وسيشمل هذا تطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين، باستخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الاعمال والإنجازات، وذلك لتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، وضمان تسهيل الاعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة، وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كلا من شركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية، بالإضافة الى الشركة الكويتية لنفط الخليج، ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.

خطط إستراتيجية

وكشف رئيس الجانب الكويتي باللجنة المشتركة الدائمة عن استعراض اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة مع الجانب السعودي، آخر التطورات للمواضيع المتعلقة بالعمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي.

كما ناقش الاجتماع تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، ويشمل هذا الاستعراض الخطط الاستراتيجية، المشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية، المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت، البيئة والسلامة، تطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية، والاطلاع على تقرير سير أعمال في مكتب اللجنة المشتركة الدائمة، والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة، في الفترة الحالية والمساهمة في تطويرها بصفة دورية ومستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية تأسست وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين في عام 1965م، وهي تتبع وزيري النفط والطاقة من الجانبين مباشرة، ومن أهم اختصاصات اللجنة تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة.

وضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن، ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة، علما أن اللجنة يترأسها من الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط د. نمر الصباح، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارة النفط ووزارة الداخلية. هذا، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة منتظمة، حيث تقدم اللجنة المشتركة الدائمة تقاريرها والتوصيات إلى الوزراء.

ويذكر أيضا أنه تم التوقيع مع الجانب السعودي على اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000م، بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة في 24 ديسمبر 2019م، وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965م.