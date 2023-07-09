عقد مكتب المجلس اجتماعه الثاني اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، وحضور نائب رئيس المجلس محمد براك المطير وأمين سر المجلس د.مبارك حمود الطشه ومراقب المجلس د.محمد هادي الحويلة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب شباب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب ورئيس قسم مكتب المجلس د.حنان الدغيشم

وقرر مكتب المجلس الموافقة على تشكيل فريق للدفاع أمام المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير.

ووافق المكتب على اقتراح النائب حمد العليان بشأن الاستعانة بمنتجات جمعية الحرف الكويتية القديمة لتقديمها هدايا تذكارية للوفود البرلمانية الزائرة.

وقرر المكتب الموافقة على قبول التظلمات المقدمة من بعض موظفي الأمانة العامة الذين تمت إحالتهم للتقاعد في الفترة التي أعقبت إبطال مجلس 2022.

ووافق مكتب المجلس على البدء في ترتيب الإجراءات المتعلقة بشغل الوظائف المتاحة في الأمانة العامة من ذوي الخبرة وحديثي التخرج من خلال إعلان يلتزم الشفافية ويرتبط بالاحتياجات الفنية والإدارية والقانونية للأمانة العامة لمجلس الأمة، في أسرع وقت.