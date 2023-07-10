حذرت الأمم المتحدة امس من أن السودان «على حافة حرب أهلية شاملة» قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة غارة جوية على أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.



وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها»، بحسب ما أفاد نائب المتحدث باسمه فرحان حق في بيان. ودان غوتيريش «الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل بحسب تقارير». وأعرب غوتيريش بحسب بيان المتحدث عن «قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق»، منددا بـ «تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان». وجدد دعوته إلى وقف القتال و«الالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية». وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أعلنت في بيان «قصف للطيران الحربي يودي بحياة 22 مواطنا ويخلف عددا كبيرا من الجرحى» بمنطقة دار السلام العامرية في أم درمان.



ونشرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، لقطات مصورة تظهر جثثا على الأرض بعضها مقطعة الأطراف. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ الغارة، مشيرة الى أنها أدت الى مقتل 31 شخصا على الأقل.



وأكد سكان بدار السلام العامرية لفرانس برس أمس أن ما شهدوه كان «قصفا جويا قتل فيه 22 شخصا بينهم اطفال»، علما بأن الجيش هو الوحيد بين طرفي النزاع الذي يمتلك سلاح جو. إلا أن القوات المسلحة نفت في بيان أمس «تعامل القوات الجوية مع أي أهداف معادية في أم درمان». واتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ «قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ، تزامنا مع تحليق طائراتنا لمحاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا».



وشهدت أحياء جنوب الخرطوم «اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة»، على ما أفاد شهود عيان. وشهدت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ليل امس الأول اشتباكات بين قوات البرهان وقوات دقلو، بحسب شهود عيان. إلى ذلك، تستضيف مصر الخميس المقبل مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن المؤتمر يأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.