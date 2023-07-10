توجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بريطانيا أمس، حيث سيلتقي الملك تشالز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس بليتوانيا. وأقلعت الطائرة الرئاسية الأميركية من قاعدة عسكرية في ديلاوير في طريقها الى لندن، فيما يختتم جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي.



وسيلتقي الرئيس الأميركي الملك تشالز الثالث في قلعة وندسور للمرة الأولى منذ تتويجه الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عن الرئيس الأميركي.



ووفق البيت الأبيض، سيناقش الرجلان خصوصا القضايا البيئية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي بعد ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت. لكن العنصر الأساسي في جولة جو بايدن هو حضوره قمة الناتو غدا وبعد غد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث سيناقش الحلفاء الغربيون دعمهم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي. ويأمل الرئيس الأميركي اغتنام الفرصة لإقناع تركيا بقبول ترشيح السويد لعضوية الحلف التي تتطلب إجماع الأعضاء.



وخلال زيارته لفيلنيوس، سيلقي جو بايدن أيضا خطابا بشأن السياسة الخارجية في جامعة المدينة.