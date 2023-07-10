أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم» أمس، انها قتلت قياديا بارزا في تنظيم «داعش» بغارة شنتها في سورية.



وشنت القوات الأميركية الضربة الجمعة وقد أسفرت عن مقتل القيادي في شرق سورية أسامة المهاجر، وفق بيان سنتكوم الذي لم يضف أي تفاصيل عن المنطقة المستهدفة او القيادي القتيل ودوره في التنظيم المتطرف.



وأضافت القوات الأميركية في بيانها أنه «ليس هناك مؤشرات تفيد بمقتل مدنيين في الغارة، لكن التحالف ينظر في تقارير حول إصابة مدني».



ولفت بيان سنتكوم الى أن طائرات مسيرة من طراز «إم كيو - 9» نفذت الغارة وهي الطائرات نفسها التي لاحقتها طائرة حربية روسية الخميس في الأجواء السورية.



من جهته، نقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصادر محلية أن طائرات مسيرة مجهولة استهدفت شخصا على دراجة نارية في محيط بلدة بزاعة شرقي حلب.



ورجحت المصادر أن تكون الطائرة أميركية من طراز MQ-9 استهدفت همام أبو أنس من الحسكة، على طريق بزاعة الباب. وقالت ان هناك إصابة لشخص آخر من بلدة بزاعة كان بجانب الطريق بحسب مصدر من الأهالي.



من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل ثلاثة من قوات مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، بينهم قيادي.



وقال المرصد ان الثلاثة قتلوا، جراء انفجار سيارة بالقرب من دوار السبع بحرات عند مدرسة التطبيقات بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي دوان ان يحدد ما إذا كان الانفجار عبوة ناسفة أو استهدافا من قبل طائرة تركية مسيرة، فيما أصيب عنصر آخر بالانفجار.