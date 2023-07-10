أثار قرار المؤسسة السورية للاتصالات الصادر حول زيادة أجور كل الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن موجة استياء وتساؤلات عن الخدمات المقصودة والأجور الجديدة، بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إحدى المعلقات «ماذا تريدون ان ترفعوا أيضا؟». وأوضح مصدر في السورية للاتصالات لـ «أثر» أن تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة. وبين المصدر أن التحديث الأخير لأجور الخدمات والوثائق التي تصدر من مراكز خدمة المواطن يشمل قيمة البدل التي يتم تسديدها من قبل الشخص، جراء حصوله على هذه الخدمات بزيادة طفيفة تتراوح قيمتها بين 400 و 700 ليرة سورية فقط. وبما يخص جواز السفر، أوضح المصدر أنه تمت زيادة أجور معاملة تثبيت الحجز من 1200 إلى 6700 ليرة لجواز السفر العادي والفوري، واستغرب احد المعلقين على القرار ان يتم الاعلان عن هذه القيمة بهذا الشكل ودون تحديد أرقام محددة. يشار إلى أن السورية للاتصالات، وفي إعلانها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أشارت إلى أنه سيتم تطبيق تعديل أجور الخدمات اعتبارا من اليوم.



وتتيح مراكز خدمة المواطن تقديم الخدمات إلكترونيا والحصول على الأوراق المطلوبة بشكل أسلس بغض النظر عن مكان وجود مقدم الطلب.