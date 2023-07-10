يدخل صراع البقاء والهبوط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمتاره الأخيرة، حيث ستلعب الفرق الـ 7 المهددة بالهبوط مباراتها قبل الأخيرة في الجولة 33 من الدوري في الـ 8:30 مساء اليوم.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة 4 مباريات في وقت واحد، وبوجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) لتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الفرق السبعة المهددة بالهبوط، وسوف يواجه طلائع الجيش (المركز 14 بـ 33 نقطة) نظيره أسوان صاحب المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، كما يلتقي سيراميكا كليوباترا (المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة) مع بيراميدز ثاني جدول الترتيب، وغزل المحلة السابع عشر في قائمة الترتيب بـ 32 نقطة، مع البنك الأهلي الحادي عشر برصيد 35 نقطة)، وفي آخر المواجهات يلتقي فريق الداخلية الذي يحتل المركز الـ 16 بـ 32 نقطة، مع الإسماعيلي الثالث عشر برصيد 34 نقطة.



ويتبقى للفرق السبع بعد لقاء اليوم مباراة واحدة لكل منها ينتهي بعدها حلم فرقتين منها بالبقاء ليرافقا حرس الحدود الذي هبط رسميا منذ 3 جولات.



وقد تمكن الزمالك من تحقيق «ريمونتادا» رائعة على حساب منافسه «فيوتشر» إذ حول خسارته بهدفين إلى فوز 3-2، وبتلك النتيجة اقتنص الزمالك المركز الثالث من «فيوتشر» بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، بينما تجمد رصيد منافسه عند 58 نقطة في المركز الرابع.