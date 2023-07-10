جرد المنتخب المغربي الأولمبي نظيره المصري المنقوص من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب (تحت 23 عاما) بفوزه عليه في المباراة النهائية 2-1 في التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 السبت على ملعب «الأمير مولاي عبدالله» في العاصمة المغربية (الرباط).



وبوصولهما الى النهائي، ضمن المنتخبان العربيان التأهل الى نهائيات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 برفقة منتخب مالي الذي أحرز المركز الثالث بفوزه على نظيره الغيني 4-3 بركلات الترجيح.



وهذا اللقب الأول لمنتخب «أسود الأطلس» من أصل أربع نسخ من المسابقة، بقيادة المدرب عصام الشرعي وبتشكيلة محترفة بغالبية عناصرها في مقدمتهم لاعبا برشلونة الإسباني عبدالصمد الزلزولي، وشادي رياض، ومهاجم أتلتيكو مدريد عبدالإله الريحاني.