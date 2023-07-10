انطلقت أول من أمس منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة (باريس 2023) بمشاركة أكثر من 1200 رياضي من 107 دول بينها الكويت.



ويشارك المنتخب الوطني لألعاب القوى للمعاقين في البطولة بوفد يرأسه ناصر العجمي ويضم سبعة لاعبين يخوضون منافسات الجري على الكراسي المتحركة ورمي الجلة والقرص.



من جانبه، قال رئيس الوفد ناصر العجمي إن مشاركة المنتخب الوطني تمثل حافزا بالغ الأهمية للاعبين لإثبات وجودهم دوليا بالإضافة إلى تأكيد مشاركتهم مع أبطال العالم في المحافل الدولية.



وأعرب العجمي عن أمله في أن يحصد اللاعبون الكويتيون المشاركون عددا من الميداليات وأن يحققوا أرقاما تنافسية تتويجا لما بذلوه في الأشهر السابقة من خلال الاستعدادات وما خاضوه من تمارين بالإضافة إلى المعسكرات التي انضموا إليها.



وأوضح أن الوفد يشارك بجاهزية واستعدادات عالية حيث قدم الجهاز الإداري التسهيلات كافة للفريق بالإضافة إلى تنظيم معسكرات ومشاركات خارجية.



وضمن الاستعدادات النهائية للبطولة أشار العجمي إلى أن المنتخب الوطني دخل مؤخرا معسكرا استمر أكثر من 20 يوما في تركيا قبل وصوله إلى فرنسا للمشاركة في بطولة العالم في باريس.



وذكر أن بطولة (باريس 2023) العالمية معتمدة من قبل اللجنة البارالمبية الدولية كما أنها تعد من أهم البطولات العالمية للمعاقين حيث تقام كل أربع سنوات، مضيفا أنها تشهد مشاركة ما لا يقل عن 1200 رياضي وتستقطب أفضل لاعبي العالم.



ويشارك في البطولة التي انطلقت منافساتها في استاد (شارليتي) وتستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري اللاعبان فيصل الراجحي وعبدالله العنزي بمنافسات الجري على الكراسي المتحركة، فيما يشارك اللاعبون ياسر المسلم وفيصل سرور وعبدالله الصالح وحمد حجي وناصر فرج في منافسات ما بين رمي الجلة والقرص.



وتعد بطولة (باريس 2023) أكبر حدث رياضي لذوي الإعاقة تقام في العاصمة الفرنسية باريس قبل دورة الألعاب البارالمبية المقرر عقدها العام القادم.