بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالميا، وحاملة اللقب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا ووصيفتها التونسية أنس جابر الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، ليلحقوا بالروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة.



وتغلب ألكاراز على التشيلي نيكولاس خاري (28 عالميا) بأربع مجموعات 6-3،6-7 (6/8)، 6-3،7-5 بعد أربع ساعات من المنافسة.



وعادل بالتالي أفضل نتيجة له على العشب اللندني بعد أن بلغ العام الماضي أيضا ثمن النهائي.



قال بعد الفوز: «كانت مباراة صعبة، انه لاعب رائع، يلعب جيدا وقد تواجهنا في ريو وكانت مباراة صعبة ايضا على غرار هنا، يستحق التواجد بين الاوائل، انا سعيد بالمستوى لتجاوز هذا الدور الصعب، شكرا للجماهير».



من جهته، تغلب مدفيديف على صديقه المجري مارتون فوتشوفيتش (67 عالميا) معوضا تأخره بمجموعة الى فوز 4-6،6-3،6-4،6-4 ليبلغ ثمن نهائي بطولة كبرى هذا العام للمرة الاولى.



كما بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسا عالميا، الدور ثمن النهائي بفوزه على الصربي لاسلو دييري 6-4،7-6 (7/5)، 6-4 معادلا أفضل نتيجة له في 2018.



وأنقذ الدنماركي هولغر رونه، المصنف سادسا عالميا، نقطتين حاسمتين قبل أن يحسم المواجهة ضد الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3،4-6،3-6،6-4،7-6 (10/8).