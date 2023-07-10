واصل الهولندي ماكس فيرستابن سيطرته على بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بتحقيقه فوزه السادس تواليا والثامن هذا الموسم من أصل عشرة سباقات بعد انهائه جائزة بريطانيا الكبرى الأحد على حلبة سيلفرستون، في المركز الأول الذي انطلق منه.



وبفوزه الأول في مسيرته على حلبة سيلفرستون والذي تحقق أمام البريطانيين لاندو نوريس (ماكلارين) ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات (مرسيدس) تواليا، واصل فيرستابن تحليقه هذا الموسم وخطا خطوة إضافية نحو الفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة تواليا، بعدما ابتعد في صدارة الترتيب عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حل سادسا بعدما كان الخامس عشر على خط الانطلاق.