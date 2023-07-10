استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم الذي سلم الرئيس السعدون نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة.



كما استقبل السعدون عددا من ضباط حرس المجلس، وذلك بمناسبة ترقيتهم من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس بالتكليف العقيد بدر المطوع.



واستقبل الرئيس السعدون في مكتبه أمس رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري للمشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات).



حضر اللقاء رئيس المجلس الاستشاري للمشروع الوطني للمتقاعدين د.صلاح عبدالقادر العبدالجادر وأعضاء المجلس الاستشاري طارق عبدالله الفرحان وأنور جاسم بورحمه وعواطف عبدالرحمن القطان.