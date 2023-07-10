لجنة الداخلية والدفاع في انتظار وصول المشروع بقانون والاقتراحات لدراستها ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن



قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد الطمار إن الحكومة أبلغت اللجنة خلال اجتماع امس بأن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة مشروع متكامل حول المفوضية العليا للانتخابات ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب وقت.



وأضاف الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان عددا من النواب أبلغوا اللجنة بأنهم سيتقدمون باقتراحين بهذا الشأن، مضيفا ان اللجنة في انتظار وصول المشروع بقانون والاقتراحات لدراستها ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.



وأوضح أن لجنة الداخلية والدفاع عقدت امس اجتماعها الثالث لمناقشة تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 والخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بـ «المفوضية العليا للانتخابات».



وبين أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعدد من قيادات وزارة الداخلية بهذا الشأن.



وذكر الطمار أنه تم إبلاغ اللجنة بوجود مشروع متكامل حول هذا الموضوع لدى مجلس الوزراء وسيناقش اليوم في اجتماعها، وستتم إحالته إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.