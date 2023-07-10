

ما أفضل شهور السنة لنجاح حمية إنقاص الوزن؟



تتواصل الترتيبات لموسم الصيف على قدم وساق، إذ يمكن أن يكون البعض قد قام بالترتيب لعطلة في منطقة ساحلية ما، وربما يتبع البعض نظاما غذائيا وممارسة الرياضة في اللحظة الأخيرة للمساعدة على الشعور بأفضل ما لديهم، لكن من أجل الحصول على نتائج تدوم فعليا من المحتمل ألا تكون أشهر الصيف هي الوقت المثالي للقيام بذلك.



وأجرى علماء في «جامعة أكسفورد» دراسة لمعرفة أفضل شهر في السنة لاتباع نظام غذائي ورؤية فوائد صحية طويلة الأمد، وتبين أنه يفقد الأشخاص، الذين يبدأون إصلاح نمط حياتهم في بداية العام حوالي 2.5 كيلو غرام في المتوسط - مقارنة بـ 1.6 كيلوغرام يخسرها الأشخاص، الذين اتبعوا نظاما غذائيا في شهر أغسطس، وهو أسوأ شهر بشكل عام.



ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «تلغراف» البريطانية، ربما يكمن السر في أن البداية الجديدة بحماس للعام الجديد هي السبب وراء نجاح البعض في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، بينما في الصيف يكون من الصعب الالتزام بالروتين الغذائي لإنقاص الوزن.



وأظهرت نتائج مراقبة 85514 شخصا في إنجلترا، والتي نشرت في دورية «Obesity»، أن أولئك الذين بدأوا اتباع نظام غذائي في يناير فقدوا وزنا أكبر من أولئك الذين بدأوا نظاما صحيا جديدا في أي وقت آخر من العام، حيث كان أغسطس هو الشهر الأقل نجاحا، يليه يوليو بواقع 1.65 كغم، ثم سبتمبر حوالي 1.79 كغم وديسمبر وصل إلى 1.83 كغم.



ويرجح الخبراء أن أحد الأسباب المحتملة وراء تراجع النتائج الإيجابية في شهر أغسطس الافتقار الى روتين ثابت ومستقر نتيجة لخطط العطلات الصيفية. وسبق أن حذرت جمعية اختصاصيي التغذية البريطانية من أن مفهوم «عام جديد وبداية جديدة» ربما يدفع البعض إلى أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية للوجبات الغذائية المبتذلة التي غالبا لا تعطي أفضل النتائج. ونصحت الجمعية البريطانية بضرورة التفكير فيما يجب التركيز على تناوله أكثر مثل الألياف، بدلا من مجرد الحرص على تقييد النظام الغذائي.



عن الـ «Daily Record»