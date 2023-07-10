محمود عيسى



قالت صحيفة «غلف نيوز» ان دول الخليج تعتبر موطنا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على هامش الحياة الاقتصادية، مع انه من الصعب المبالغة بأهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون، مع الاخذ في الاعتبار انها العمود الفقري الطويل الأمد لنمو هذه الاقتصادات، فضلا عن كونها مصدرا حيويا للابتكار والإبداع وريادة الأعمال.



واضافت ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي تتفاوت بين دولة وأخرى في مجلس التعاون، حيث تقدر بما يعادل 22% في الكويت، و15% في البحرين، و17% في سلطنة عمان، وبنسبة 24% في الإمارات، وعلى الرغم من صغر حجمها مقارنة بالمتوسطات العالمية، إلا أن هذه النسب تمثل تأثيرا كبيرا في منطقة تعد فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.



ومع ذلك، وعلى الرغم من بروز القطاع، فمن المسلم به أن اقتصاد الظل في دول الخليج يعتبر صغيرا، حيث يمثل 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 28% على مستوى العالم، ولكن ما دامت المساعي مستمرة لبناء الاقتصادات المستقبلية، فإن كل شركة وكل نشاط لا يمكن غض الطرف عن اهميته، ولكن التحدي يكمن الآن في تسليط الضوء على النشاط غير الرسمي، وتبدأ المهمة بالإدماج.



واشارت الصحيفة الى ان الفرضية بسيطة وتقول إن تعزيز الشمول المالي والاقتصادي يدعم بدوره الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل ويخلق مجتمعات أكثر احتراما للعدالة والاستقرار، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإن الفرضية مقنعة، وثمة كثير من المبررات التي تنادي بتبنيها.



وقالت إنه من خلال توسيع نطاق وشفافية الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، ستستفيد دول الخليج من مصادر دخل إضافية. وفي هذا الاطار، يمكن لدول المنطقة أيضا تحفيز التقدم الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي من خلال توسيع الخدمات المالية للسكان الذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية لدى البنوك وغير المتعاملين معها على سبيل المثال.



علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الإدماج في تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية غير الرسمية، ما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في القطاع المالي ونمو أقوى وأكثر استدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة ذاتها.



ويمكن أن يؤدي الإدماج المالي والاقتصادي إلى مكاسب اجتماعية ومكاسب مستدامة أيضا. فمن خلال زيادة توافر الخدمات المالية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز أهداف التنمية المستدامة مع تمكين السكان ذوي الدخل المنخفض والتجمعات السكانية التي تعتبر مهمشة إلى حد ما، من المشاركة الكاملة في الاقتصاد.



وختمت الصحيفة بالقول ان المهمة التي نحن بصددها كبيرة، ولكن مع وجود عوامل التمكين المناسبة والنظام الإيكولوجي الذي يعزز النمو، يمكن أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي في مهمتها لتقليص اقتصاد الظل واحتضان الإمكانات الخفية لأحد أكثر القطاعات حيوية في المنطقة.