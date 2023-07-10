أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توفير كافة خدمات المساعد الشخصي «كونسييرج»، حصريا لعملاء باقة Black، حاملي بطاقات فيزا إنفينيت الائتمانية، وذلك في إطار حملته المميزة «راحة بال مع Black Concierge» خلال موسم السفر.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص KIB المستمر على توفير مجموعة واسعة من المزايا والخصومات والعروض، وصولا إلى تجربة مصرفية غير مسبوقة تتجاوز توقعات عملائه وتمنحهم التفرد والتميز.



وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: مع حلول موسم السفر والعطلات، يسرنا تجديد تركيزنا على توفير كافة الخدمات والمنتجات التي من شأنها الارتقاء بتجربة عملائنا، وخاصة فيما يتعلق بخدمة كونسييرج Black التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهي مخصصة لتزود حاملي بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية بخدمات تلبي احتياجاتهم وتضمن راحة بالهم أثناء السفر، سواء عند حجز التذاكر، الإقامة في الفنادق، تأجير السيارات، المواصلات وخدمات التنقل، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات الخاصة بالسياحة والتسوق، ترتيب وإرسال الهدايا الخاصة وغيرها الكثير، وذلك عبر الرقم المخصص للخدمة 22969992.



وأضاف: إضافة إلى كل تلك الخدمات، يمكن لحاملي بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية من KIB، التمتع باسترداد نقدي 5%، تغطية تأمينية شاملة للعميل وعائلته خلال السفر ولمدة 90 يوما، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الليموزين المجانية من أو إلى المطار عند حجز تذكرة سفر من فئة درجة الأعمال أو الدرجة الأولى عبر الخدمة، إلى جانب الوصول المجاني وغير المحدود إلى أكثر من 1000 قاعة انتظار في مطارات مختلفة حول العالم مع برنامج فيزا Loungekey وإمكانية دعوة ضيف مجانا، والخصومات الحصرية في العلامات التجارية، المطاعم المحلية والعالمية وغيرها الكثير.