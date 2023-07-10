أعلنت زين عن انطلاق الموسم الرابع من برنامجها الصيفي للتدريب الميداني بالتعاون مع HS Store، والذي يشارك فيه هذا العام 40 متدربا ومتدربة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية للعمل بنظام جزئي بهدف تدريبهم على مجموعة من المهارات الإدارية والعملية والفنية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل الحديث.



واستضاف «زين» بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ لقاء تنويريا خاصا بالبرنامج، اجتمع خلاله مسؤولوه وHS Store بالمتدربين والمتدربات الجدد للترحيب بهم وشرح طبيعة عمل البرنامج ونوعية المهام التي سيشرفون عليها، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية حمد المصيبيح، والمؤسس والمدير العام لشركة HS Store فهد المذن.



وحققت المواسم الثلاثة الأولى من البرنامج نجاحا متميزا، وشهدت إقبالا مميزا من الطلاب والطالبات الذين حرصوا على تنمية وصقل مهاراتهم وخوض تجربة العمل الميداني، بحيث اكتسب المئات من المشاركين السابقين خبرات حياتية وعملية مهمة ساهمت في تميزهم عن غيرهم عند بدء حياتهم الوظيفية الجديدة.



ويشهد البرنامج هذا العام مشاركة 40 متدربا ومتدربة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، والذين يعملون على مدار 5 أسابيع في عدد من أفرع شركة HS Store المنتشرة بجميع أنحاء الكويت، ويتولون العديد من المهام التي تصقل مهاراتهم العملية والإدارية والحياتية.



ويكتسب الطلبة العديد من الخبرات مثل خدمة العملاء والتفاعل معهم، وبيع وتسويق المنتجات، وصيانة الإلكترونيات والأجهزة الذكية، وغيرها الكثير، ويعمل المتدربون بنظام دوام جزئي لمدة 4 ساعات يوميا بشكل يحاكي طبيعة نظام الوظيفة الكاملة، ويحصل كل منهم على مكافأة نقدية في نهاية البرنامج.



ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع برنامج شبكة شباب زين FUN، وهو أحد أكبر المشاريع المستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2008، والذي يقدم فرصة ثمينة لطلاب وطالبات الجامعات للاستفادة من خبرة العمل الفعلية داخل بيئة العمل في زين.



ويعمل منتسبو برنامج FUN بنظام عمل جزئي في مختلف إدارات زين لاكتساب وتطوير العديد من المهارات والخبرات الأساسية التي يحتاجونها لبدء رحلتهم الوظيفية على المستويين المهني والشخصي، مثل إدارة المشاريع، والعلاقات العامة، وإدارة التواصل الاجتماعي، والتواصل مع العملاء، وغيرها.



وتستمر زين بشراكتها مع HS Store لتقديم هذا البرنامج السنوي، وذلك تحت مظلة استراتيجيتها المجتمعية التي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاعي الشباب والتعليم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الشركات والجهات المحلية التي تعنى بتطوير الشباب بمختلف القطاعات.



وتكرس زين المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية البشرية في الدولة بجميع المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بتنمية المهارات الإدارية لدى الشباب بهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل، حيث تؤمن الشركة بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.