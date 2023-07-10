مبارك الخالدي



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مع فريق أبها السعودي 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس بمعسكر الأبيض في تركيا، وسجل هدف الكويت اللاعب بلال عيفة. والمباراة هي الأولى للفريق في معسكره الذي انطلق في 30 من الشهر الماضي في مدينة ازميت، ويستمر حتى 18 الجاري استعدادا لخوض منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 27 الجاري، وكذلك منافسات الموسم المقبل.



الى ذلك يواصل الأبيض تدريباته في معسكره على فترتين بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك و23 لاعبا ومن المقرر ان يلعب الفريق مباراتين خلال الأيام المقبلة وبحسب الجدول المعد قبل ختام معسكره.



من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة النادي العربي خطة اعداد الفريق الأول لكرة القدم تحضيرا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024 وذلك مع انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز 24 أغسطس المقبل.



وذكر بيان للنادي أن الأخضر سيقيم معسكرا في مدينة ازميت التركية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 12 من أغسطس المقبل، حيث يخوض الفريق اربع مباريات ودية في أيام 28 الجاري و2 و5 و11 من أغسطس المقبل.



وأوضح البيان أن المرحلة الاولى من برنامج اعداد الفريق ستنطلق الأربعاء بقيادة المدرب الألماني الجديد توماس برداريش، حيث تتخللها مباراة ودية مع احد الفرق المحلية يوم 17 أو 18 الجاري.