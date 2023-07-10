هادي العنزي



يغادر صباح اليوم منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 16 سنة) إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي يستمر أسبوعين تقريبا، يخوض خلاله عددا من المباريات الودية، تحضيرا للمشاركة في البطولة الخليجية للناشئين التي تقام خلال الفترة من 24 حتى 30 يوليو الجاري، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين والمزمع إقامتها في قطر. ويضم وفد «الأزرق» 16 لاعبا، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد عويد العنزي، ومحسن المطيري، ومشعل محمد إداريان، وفلاح الشمري مشرفا، وطلال القلاف مدربا، وفهد الرجيبة مساعدا للمدرب. وأكد عويد العنزي أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد خطة الإعداد التي تقدم بها الجهاز الفني للمنتخب، وقال: «تنتظرنا بطولة صعبة ومهمة، وعلينا أن نكون في أفضل جاهزية ممكنة، لتعزيز حظوظنا في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة، وسيلعب «الأزرق الصغير» 4 مباريات ودية، ستكون إحداها مع منتخب أذربيجان، وثانية مع بطل الدوري التركي، بالإضافة إلى مباراتين أخريين.