عبدالعزيز جاسم



تنطلق في الساعة الـ7:30 من مساء اليوم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على ملعب فاروق وسيقود التدريبات الجهاز الفني المعاون للمدرب محمد إبراهيم الذي سيعود خلال اليومين المقبلين من اجازته الخاصة، حيث يتواجد في الجهاز الفني المدربان الوطنيان صالح الشيخ وحسين فاضل ومدرب اللياقة البدني خليل الجبابلي.

وكان المهاجم التونسي يوسف بن سودة أول الواصلين من اللاعبين المحترفين واستقبله إداري الفريق شاكر الشطي.

ومن المقرر أن تتواصل التدريبات على ملعب فاروق حتى موعد المغادرة إلى معسكر الإسكندرية والذي سينطلق بداية أغسطس المقبل. من جانب آخر، أعلن نادي كاظمة عن 4 صفقات محلية دفعة واحدة بتعاقده مع المدافع أحمد سمير قادما من العربي، وضاري الرقم ونواف ثامر من الساحل، ولاعب وسط النصر خالد شامان.