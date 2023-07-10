مفرح الشمري



ضمن دورتها البرامجية الجديدة، سعت اذاعة البرنامج الثاني بإذاعة الكويت إلى تلبية رغبات المستمعين الباحثين عن ماضي الكويت الجميل بعاداته وتقاليده ومفرداته الاجمل التي ربما قد اندثرت حاليا بسبب العصر التكنولوجي الذي نعيشه ونعيش قفزاته بين ثانية وأخرى، لذا حملت دورة اذاعة البرنامج الثاني الجديدة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري على نوعية من البرامج التي تذكرنا بماضينا الجميل والحنين اليه بجميع تفاصيله، ومن هذه البرامج برنامج «نوستالجيا» الذي يبث كل أحد من كل اسبوع ومدته ساعة واحدة «7 م حتى 8 م» عبر موجة اذاعة البرنامج الثاني 79.5 FM.



البرنامج تسجيلي، وهو من إعداد وتقديم د. نرمين الحوطي وعبير مبارك ويتصدى لإخراجه عقيل اشكناني، ومادته جميلة وهي بمنزلة حنين داخلي لذكريات الماضي الجميل من خلال فتح مذكراته وعاداته وتقاليده ومفرداته من قبل فريق العمل خصوصا بعد ان دخلت علينا التكنولوجيا وغيرت الكثير من أطباعنا في ظل المتغيرات التي نعيشها.



«نوستالجيا» برنامج تثقيفي عائلي يهدف إلى تذكير جيلنا الحالي المغموس بالتكنولوجيا بأن لدينا تراثا جميلا لا يمكن نسيانه؛ لأننا نفتخر به وبعراقته وأصالته ولا يوجد ما يمنع ان نستخدم هذا التراث لنتطلع فيه الى مستقبل مبهج للكويت وأهلها.



تسعى مقدمتا البرنامج د. نرمين الحوطي وعبير مبارك على مدى ساعة إلى تقديم مادة تراثية «نوستالجية» تشعرك بحنين كبير لماضي الجميل وذكرياته الاجمل، فشكرا لمقدمتي البرنامج على هذا المحتوى الجميل لتعريف جيلنا بأهمية ان يكون لديك تراث تستند اليه وتلجأ له وانت تتطلع للمستقبل، والشكر موصول للمخرج عقيل اشكناني الذي عيشنا هذه الحالة الجميلة باستذكار ماضينا الجميل، والشكر الاكبر للوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د. يوسف السريع باستقطابه اسماء لامعة في الاعلام مثل د. نرمين الحوطي وعبير مبارك لتقديم برامج في اذاعة الكويت تحمل بين طياتها المتعة والفائدة.. شكرا فريق «نوستالجيا» على هذا المجهود المبذول منكم لتميز برنامجكم.