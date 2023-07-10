القاهرة - محمد صلاح



أعرب الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس عن سعادته بنجاحه السينمائي هذا الموسم حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية، منها ثلاثة أفلام دفعة واحدة خلال موسم عيد الفطر، من خلال بطولة فيلم «بعد الشر» مع الفنان علي ربيع، وفيلم «كوكو» مع بيومي فؤاد، وشارك ضيف شرف بفيلم «رمسيس باريس» مع هيفاء وهبي. ويستعد حاليا لبدء تصوير فيلم جديد مع زملائه نجوم مسرح مصر مصطفى خاطر وعلي ربيع ومحمد انور ومحمد عبدالرحمن وهنا الزاهد. ورفض الإفصاح عن تفاصيله لحين البدء في تصويره.



من ناحية أخرى، حرص أوس أوس على اعلان فشل مشروعه الاستثماري وانه قام بإغلاقه وتصفيته بسبب تعرضه وشريكه الفنان مصطفى خاطر لخسائر كبيرة بسبب عدم تفرغهما لإدارته وقلة خبرتهما في مجال المطاعم والكافيهات. وأكد ان الفنان اشرف عبدالباقي هو أنجح فنان في مجال ادارة المطاعم حيث يملك فروعا في مصر والسعودية.