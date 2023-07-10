عرض الأعمال بعد رمضان يحظى بمشاهدة أكبر



ياسر العيلة



نجاح كبير حققته المسرحية الكوميدية «شقة لندن» من خلال عرضها خلال ايام عيد الاضحى الماضي على مسرح بلدية العين بدولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة من دائرة الثقافة والسياحة بإمارة أبوظبي وعلى مدار ثلاثة أيام.



«الأنباء» هاتفت النجم طارق العلي ليحدثنا عن عن هذه الجولة الخليجية الجديدة للمسرحية حيث قال: الأجواء كانت جميلة وأنا سعيد جدا لعرض المسرحية في العين، وحرص الجمهور العيناوي بشكل خاص والاماراتي بشكل عام على الحضور والتفاعل أيضا، واضاف مدينة العين لها خصوصية عن باقي المدن الأخرى.



وعن ابرز الضيوف الإماراتين الذين حرصوا على مشاهدة العمل قال كثيرون حضروا العروض مثل الكاتب الإماراتي جمال سالم والفنان سلطان النيادي والفنانة ميثا محمد والفنان موسى البقيشي والفنان البحريني أمين الصايغ.



وحول استقبال الجمهور للنجم الاماراتي جمعة علي احد نجوم المسرحية قال جمعة دائما متميز وازداد تألقا لأنه بيمثل على ارضه وبين جمهوره.



وكشف العلي عن بأن المسرحية سيتم عرضها خلال يومي 13 و14 من الشهر الجاري وسنقوم بتصويرها ثم تتوقف العروض بسبب شهر محرم وعقب ذلك ستكون هناك جولة للمسرحية في المملكة العربية السعودية.



وعن ردود الأفعال حول مسلسله «فنطاس» الذي يعرض حاليا عبر شاشة mbc عقب عرضه في رمضان الماضي من خلال شاشة قناة ابوظبي.



قال الحمد لله ردود الأفعال جميلة وكلمني مؤخرا أحد ابطال المسلسل النجم مدحت تيخة وقال ان الجمهور في مصر متابع للعمل بشكل حلو.



وحول رأيه في ان الجمهور يتابع الأعمال بعد رمضان بشكل اكبر وبتركيز، قال أنا من المؤيدين لهذا الرأي وان المشاهدة تكون افضل عقب رمضان لكن المنتجين يفضلون بالتأكيد عرض اعمالهم خلال الشهر الفضيل افضل لهم كقيمة وكتسويق.



وعن جديده في الفترة المقبلة قال أنا والمنتج عيسى العلوي نقرأ بعض الأفكار والنصوص لاختيار عمل مناسب منهم.



تجدر الإشارة إلى أن المسرحية الكوميدية «شقة لندن» من تأليف عيسى أحمد، وإخراج موسى آرتي وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور العيناوي بشكل لافت.



والمسرحية تناقش الكثير من القضايا الاجتماعية التي تلامس الواقع الخليجي وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي حول ثلاث أسر خليجية تلتقي بأحد المقاهي في لندن وتتوالى الأحداث والمواقف الطريفة التي تحمل العديد من الاسقاطات بشكل كوميدي ممتع.